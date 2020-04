Infovideos in 15 Sprachen verfügbar

Im Zuge der Kampagne wurden rund 70.000 Info-SMS verschickt. Parallel dazu veröffentlichte der Österreichische Integrationsfonds auf seiner Internetseite die wichtigsten Infos der Bundesregierung rund um Ausgangsbeschränkungen und zuletzt zur Maskenpflicht. Neben Videos in 15 Sprachen stehe zudem die ÖIF-Hotline für Rückfragen in neun Sprachen zur Verfügung.