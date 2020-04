Verdächtiger geständig

Die Tat soll hatte sich bereits am Dienstag im gemeinsamen Wohnhaus in der Landeshauptstadt ereignet. Die Tochter und der Sachwalter des Beschuldigten entdeckten am Donnerstagnachmittag bei einem Besuch an der Wohnadresse den toten 85-Jährigen in der Badewanne und verständigten die Exekutive. Der Verdächtige ließ sich widerstandslos festnehmen und war bei der Einvernahme geständig.