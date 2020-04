„Gibt auch Zeit nach Corona“

„Hier sind jeweils 20 Auftragnehmer - größtenteils heimische Firmen - sowie mehrere Dienstleister beteiligt. Es gibt auch eine Zeit nach Corona, das dürfen wir nicht vergessen. Mit der kontrollierten Wiederaufnahme der heruntergefahrenen Baustellen wollen wir die heimische Wirtschaft in diesen schwierigen Zeiten unterstützen“, so Tratter. Weitere rund 6,1 Millionen Euro an Investitionen sind für Projekte mit Baubeginn noch in diesem Jahr geplant.