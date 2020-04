So funktioniert das Plaudernetz

Wenn Sie reden wollen: Rufen Sie die Telefonnummer 05 1776 100 (Mo-So, von 12 bis 20 Uhr) an. Ihr Anruf wird anonymisiert und Sie werden per Zufallsprinzip mit jemandem verbunden, der zuhören und mit Ihnen sprechen will - und auch gerade die Zeit dafür hat.