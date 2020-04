Über 2000 Anzeigen in zwei Wochen

Der Klassiker sei beispielsweise die Frage, ob man jetzt noch zu seinem Zweitwohnsitz fahren dürfe. Was übrigens erlaubt ist. „Wir verweisen dann immer auf die Homepage des Sozialministeriums“, sagt Furtner. In Oberösterreich wurden in den ersten beiden Corona-Wochen 2126 Anzeigen ausgestellt.