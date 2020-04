Wie laufen die Gespräche?

Man kommt meist schnell auf Gemeinsamkeiten. Eine Dame hat z.B. zwei Katzen, ich auch. Wir hatten also gleich ein Thema, wie die Katzen die Quarantäne beeinflussen, erleichtern, den Alltag mitbestimmen.



Hören Sie nur zu?

Ich hatte erwartet, einfach zuzuhören und gar nicht so viel selbst zu reden. Aber z. B. die Dame mit den Katzen wollte sich wirklich unterhalten. Also so, dass es ein Dialog ist. Und das ist ja auch kein Kummer-Telefon, sondern mehr so ein ,Mir fällt die Decke auf den Kopf, ich brauche wen zum Ratschen‘.



Wie erleben Sie die Lage?

Ich wohne mit einem Freund und den Katzen in einer WG. Zu zweit ist es leichter. Ein Grund, warum ichbei Plaudernetz mitmache: Weil ich so anderen helfen kann.