Das war knapp an einer Katastrophe vorbei: Zwei Jugendliche zündeten am Samstag um 4.35 Uhr früh zwei Altpapiercontainer in der Durchfahrt der Kunst-Uni in Linz-Urfahr an. Etliche Fenster zerbarsten, die Feuerwehr verhinderte ein Inferno. Die Polizei fasste das Zündler-Duo.