Ein betrunkener Pole hat am Karfreitagnachmittag eine Supermarkt-Angestellte in Wien-Hietzing angespuckt und behauptet, er sei mit dem Coronavirus infiziert. Laut Polizeisprecher ergab ein Alkovortest bei dem 55-Jährigen zwei Promille. Er wurde festgenommen. Ob er tatsächlich das Virus in sich trägt, ist noch unklar.