Ein 39-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung fuhr am 11. April um 9 Uhr mit einem Transporter in Bad Leonfelden auf der B38 in Richtung Freistadt. Auf Höhe der Ortschaft Weinzierl, flog von rechts kommend in etwa einem Meter Höhe ein Storch über die Fahrbahn. Der Lenker konnte nicht mehr ausweichen und erwischte den Storch mit der Front des Fahrzeuges. Dabei wurde der Storch getötet. Am Fahrzeug wurde der Kühlergrill beschädigt.