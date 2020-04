Die steirischen Feuerwehren sind zur Zeit im Dauereinsatz: Nach mehreren Bränden in Graz am Karfreitag, gab es am Samstag in der Früh in einem holzverarbeitenden Betrieb im weststeirischen Preding (Bezirk Deutschlandsberg) Feueralarm. Verletzt wurde Gott sei Dank niemand.