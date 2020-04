Ein angebliches Haar in einer Pizza hat im schwäbischen Nördlingen zu einer handfesten Auseinandersetzung geführt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte sich ein 32-Jähriger eine Pizza nach Hause liefern lassen. Zehn Minuten später habe sich der Mann dann beim Lieferdienst über ein Haar in seinem Essen beschwert.