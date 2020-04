Weil sich sein Bruder (63) nicht an die Ausgangsbeschränkungen in der Coronakrise hielt und trotz Erkrankung die pflegebedürftige Mutter in deren Haus in Golling im Bezirk Melk besuchte, geriet ein 58-Jähriger in Rage. Er bedrohte den Verwandten mit einem Messer. Dieser alarmierte die Polizei - Anzeige!