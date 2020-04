Um die Pflege in derzeit in Tirol abzusichern, initiiert das Land Tirol einen Pflege-Personalpool um Engpässe auszugleichen und gewährt 24-Stunden-Pflegern und Pflegerinnen bei Ausweitung ihrer Tätigkeiten eine einmalige Bonuszahlung in Höhe von 500 Euro. Insgesamt werden 2,5 Millionen Euro in die Pflegeabsicherung investiert.