2200 Menschen seit letztem Ausbruch verstorben

Der aktuelle Ausbruch der gefährlichen Krankheit wurde Anfang August 2018 erklärt, im Jahr darauf rief die WHO den Gesundheitsnotstand aus. Seitdem sind der WHO zufolge mehr als 2200 Menschen gestorben. Der Ausbruch war besonders schwer in den Griff zu kriegen, weil in der Gegend etliche Milizen kämpfen. Zudem herrschte in der Bevölkerung große Angst und Misstrauen gegenüber der Krankheit und den Ebola-Helfern. Der bisher folgenschwerste Ebola-Ausbruch war 2014/2015 in Westafrika, damals kamen gut 11.000 Menschen ums Leben.