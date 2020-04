Gerade in Krisenzeiten geraten Menschen oft unverschuldet in Not. Solchen Familien greift jetzt die Niederösterreichische Wirtshauskultur unter die Arme. Obmann Harald Pollak hat mit Gastronomen kulinarische Ostertaschen gepackt. Überreicht wurden die Präsente mit wohlschmeckenden Schmankerln gestern.