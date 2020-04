Bereits während der Karwoche wurden die Geräte geliefert und auf alle Stationen verteilt. So konnten auch noch Einschulungen vorgenommen werden. All das stellt sich aber nur als Beginn einer digitalen Revolution in den Heimen heraus. Denn zusätzlich zu den neuen Geräten, sollen bald alle Einrichtungen mit kosten- und kabellosem Internet ausgestattet werden. Im „Pilotheim“ in Herzogenburg wurde das bereits eingerichtet.