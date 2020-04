Der International Champions Cup ist wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Das Fußball-Sommerturnier, an dem in den vergangenen Jahren zahlreiche internationale Topclubs im Rahmen ihrer Saisonvorbereitung teilnahmen, könne unter anderem wegen der unklaren Dauer von Ausgangseinschränkungen und der unsicheren Daten im internationalen Fußballkalender nicht stattfinden, so der Veranstalter.