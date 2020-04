„Wie Lauffeuer verbreitet“

Anonym möchte hingegen eine 26-Jährige bleiben. Sie war in ihrem Bezirk die erste positiv getestete Person. „Die Meldung von meiner Infizierung hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Die meisten Rückmeldungen waren positiv, ein paar weniger erfreuliche waren aber auch dabei“, erinnert sie sich an die vergangenen Wochen zurück. In dieser Zeit hat ihr auch der Arbeitgeber nahegelegt, nicht zu viel Lärm um die Sache zu machen.