Mit der Entwicklung von Safedi will Beer mit seinen Partnern vor allem der Wirtschaft ein Tool zur Verfügung stellen, damit die Unternehmen ihre Arbeit und Produktion wieder aufnehmen können, ohne die Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu gefährden. Marco Tittler erinnerte gestern an die Diskussionen über diverse Apps, die die Wege von Menschen in ihrem Alltag aufzeichnen. Mit solchen Maßnahmen würde der Datenschutz massiv beeinträchtigt werden können.