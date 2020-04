Postbus, Reisebüro und Rail Cargo Group stark betroffen

„Die Kurzarbeit ist innerhalb des ÖBB-Konzerns mit Stichtag 1. April angelaufen, entsprechende Vereinbarungen zwischen Betriebsrat und Management der jeweiligen Gesellschaften sind in Arbeit beziehungsweise abgeschlossen“, so der ÖBB-Sprecher. Betroffen sind vor allem jene Bereiche der Bundesbahnen, in denen wesentlich weniger Verkehr und Geschäft stattfindet.