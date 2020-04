Wo leben jene Kärntner, die sich tatsächlich an die Beschränkungen halten – also die bravsten Kärntner? Die kommen aus dem Gegendtal, denn 28 Prozent aller Bürger von Feld am See haben ihre Mobilität erheblich eingeschränkt. In Radenthein sind es 27 Prozent, in Globasnitz ebenfalls 27. Vernünftig sind aber auch die Klagenfurter (26 %) und die Villacher (24%).