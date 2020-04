XXL-Vertrag

Der Vertragspoker des Torhüters ist schon seit längerer Zeit ein großes Gesprächsthema in München. Neuer soll angeblich auch einen neuen Vertrag bis 2025 fordern. Was dem FC Bayern nicht gefällt. Denn somit würde Neuzugang Alexander Nübel, der im Sommer zu den Münchnern stoßen wird, über seine gesamte Vertragslaufzeit die Reservistenrolle drohen. Der deutsche Rekordmeister steckt in der Zwickmühle, bietet Neuer „nur“ eine Verlängerung um zwei Jahre an.