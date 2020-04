Er werde die schwierige Lösung in Abstimmung mit „den klügsten Menschen“ finden, so Trump bei seiner täglichen Pressekonferenz. Er kündigte an, voraussichtlich am Dienstag ein Expertengremium vorzustellen, das über die Öffnung des Landes beraten soll. „Ich möchte ihre Ansichten darüber, was sie denken“, sagte Trump, der dann entscheiden werde. „Ich hoffe bei Gott, dass es die richtige Entscheidung sein wird“, so der US-Präsident. Auf die Frage, auf welche Zahlen er sich berufen werde, um seine Entscheidung zu treffen, antwortete Trump, indem er auf seinen Kopf zeigte: „Das sind meine Messwerte.“