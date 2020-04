Corona-Fall in Asylquartier

Zu den in Kärnten am Virus erkrankten Personen zählt nun auch ein Bewohner eines Klagenfurter Asylquartiers. Da sich die infizierte Person in einem schlechten gesundheitlichen Zustand befindet, musste sie auf eine Isolierstation in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert werden.