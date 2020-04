Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) will trotz Corona-Krise an den Steuerreformplänen der türkis-grünen Bundesregierung festhalten. Die Entlastungsschritte für kleine Einkommen sollen wie geplant 2021 in Kraft treten. Auch soll die ökologische Umstrukturierung des Steuersystems kommen.