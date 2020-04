Ein 50-Jähriger aus Steinbach an der Steyr lenkte am Freitag gegen 9.45 Uhr seinen Traktor im Rodatal in seiner Heimatgemeinde, um Holzarbeiten zu erledigen. Auf der Heckschaufel des Fahrzeuges fuhren sein 51-jährigen Bruder und sein 14-jähriger Neffe mit.