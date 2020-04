Ostern - für Sturms Tasos Avlonitis ganz speziell. Der streng gläubige Grieche wird in Corona-Zeiten heuer aber auf eine harte Probe gestellt. Mit seiner Frau sitzt der knochenharte Verteidiger mit dem weichen Kern in Graz. Während seine Familie in Griechenland weilt, unter harten Corona-Auflagen leidet. „In Griechenland müssen die Leute, wenn sie rausgehen wollen, eine Nachricht schicken. Die wird geprüft, erst dann darfst du dein Haus verlassen. Und das nur einmal am Tag! Aber zum Glück sind alle gesund“, erzählt der 30-Jährige, der seine Liebsten dennoch gern besucht hätte. „Aber es ist uns gesagt worden, wir sollen in Österreich bleiben. Ich wäre gern gefahren. Denn wenn was passiert und wir ins Krankenhaus müssen, tu ich mir mit der Sprache in meiner Heimat leichter.“