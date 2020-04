Auch Chaos beim Feuerwehrhaus

Darüber hinaus wurde in diesem Zeitraum in Tatortnähe inmitten der Fahrbahn das Einlaufgitter eines Straßeneinlaufschachtes ausgehängt. Diverse Mülleimer und Aschenbecher wirbelten die Unbekannten beim Feuerwehrhaus umher. „Es entstand ein Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe“, heißt es vonseiten der Polizei.