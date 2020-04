Er kann es einfach nicht lassen: Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro ist erneut durch Missachtung der Empfehlungen zur sozialen Distanz in der Corona-Krise aufgefallen. Der Sohn des rechten Staatschefs, Eduardo Bolsonaro, twitterte am Donnerstagabend ein Video von einem Besuch seines Vaters in einer Bäckerei in der Hauptstadt Brasilia. Bolsonaro wird zunehmend wegen seines Umgang mit dem Virus, den er Ende März noch als „Fantasie“ und „kleine Grippe“ bezeichnete, kritisiert.