„Eine strategisch wichtige Stelle“

Ein komplettes Verschieben der Bauarbeiten sei allerdings nicht möglich, so Rompolt. Der triftige Grund: Bereits zweimal habe es Ende Februar in dem Bereich Schäden an den Wasserrohren gegeben. Man befürchte darum jederzeit einen neuen, dramatischeren Defekt an den maroden Leitungen. „Es ist eine strategisch wichtige Stelle“, die man sanieren müsse. Andernfalls könnte tatsächlich ein Rohrbruch die Versorgung lahmlegen. Das wolle man natürlich verhindern.