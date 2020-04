Der japanische Autobauer will reine Elektrofahrzeuge als Lösung in erster Linie in Regionen einführen, die Strom zu einem größeren Anteil aus erneuerbaren Energiequellen erzeugen oder bestimmte Fahrzeugtypen einschränken, um die Luftverschmutzung zu reduzieren. So führt Mazda sein erstes vollständig selbst entwickeltes Elektrofahrzeug, den Mazda MX-30, jetzt auch im europäischen Markt ein. Der Vorverkauf läuft bereits, zu den Händlern rollt der Mazda MX-30 in der zweiten Jahreshälfte 2020.