Die Liga werde am 19. April fortgesetzt, teilte der Fußball-Verband des Landes mit. Für den ersten Spieltag nach der Zwangspause ist demnach eine Begegnung angesetzt, am Tag darauf sind es drei. Auch Fans dürfen lokalen Medienberichten zufolge zu den Spielen kommen. Offiziell gibt es in dem Land keine Corona-Fälle. Erst in den vergangenen Tagen wurden zum Weltgesundheitstag Massen-Sportveranstaltungen abgehalten.