In Italien werden Drohnen eingesetzt, um Menschen zu entdecken, die unerlaubterweise am Strand von Jesolo die Osterfeiertage verbringen wollen, die deutschen Kollegen setzen auf größere Fluggeräte: An Bord des Zeppelin NT könne man Menschengruppen im öffentlichen Raum auch viel besser sehen als in einem Streifenwagen, erklärte das Ravensburger Polizeipräsidium die ungewöhnliche Maßnahme.