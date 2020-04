Individualantrag an Verfassungsgerichtshof

Er will nun dagegen gerichtlich ankämpfen. Unterstützung erhält Pichler von Anwältin Michaela Hämmerle (Hämmerle & Hämmerle). „Man kann nicht einfach verfassungsmäßig gewährleistete Rechte verletzen, gleichzeitig aber die Maßnahmen in Ungarn kritisieren. Wir haben jetzt einmal einen Individualantrag auf Normenkontrolle bezüglich des Betretungsverbotes an den Verfassungsgerichtshof gestellt.“