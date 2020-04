FIFA kündigt vorzeitige Rate für Mitgliederverbände an

Die FIFA will übrigens ihren 211 Mitgliedsverbänden in der Corona-Krise finanziell helfen. So soll die Auszahlung einer zweiten Rate aus dem sogenannten Forward-Programm der FIFA vorzeitig an die nationalen Verbände ausgezahlt werden. Der Nachweis, ob 2019 und 2020 die Kriterien zum Erhalt der Gelder erfüllt wurden, entfällt. Dem muss noch der zuständige Ausschuss zustimmen. Auf dem FIFA-Kongress im Juni 2019 in Paris war angekündigt worden, dass bis 2022 umgerechnet 1,61 Milliarden Euro (1,75 Milliarden US-Dollar) durch das Forward-Programm an die Mitgliedsverbände und sechs Konföderationen fließen.