Welche Auswirkungen wird die Corona-Krise auf den Amateurfußball haben?

Ich bin überzeugt, dass sich der Amateurfußball komplett verändern wird. Fantasiesummen bei Transfers und Spielerverträgen werden sich Klubs im Nicht-Profigeschäft nicht mehr leisten können. Es wird eine Bereinigung geben.

Wiegeht es im Sommer beim SAK weiter? Wer geht, wer bleibt?Ich denke, dass sich Thomas Hofer verabschieden wird. Mit den Worten „Ich bin der einzige SAK-Trainer, der nie an der Outlinie gestanden ist“ hat er freiwillig auf alles verzichtet. Hans-Peter Berger will in seiner Funktion als Sportlicher Leiter noch eine, für den Verein leistbare Mannschaft, zusammenstellen.

Was nehmen Sie aus Ihrer Präsidentschaft mit?

Ich habe mein Leben zweieinhalb Jahre dem Verein geopfert. Unter günstigeren Umständen hätten wir den Zweitliga-Aufstieg gepackt. Für die gemachten Erfahrungen bin ich dankbar.