Sie sind derzeit nicht gerne gesehen: Ausländische Nummernschilder, gut situierte Gäste, die es sich zur Ferienzeit in ihren Chalets und Luxuswohnungen in den Salzburger Gemeinden bequem machen. Weil es sie sogar in Quarantäne-Orte zog, musste das Land Salzburg nach Kritik der Freiheitlichen nachschärfen. Laut den aktuellen Verordnungen der Bezirkshauptmannschaften im Pinzgau und Pongau dürfen Personen mit Nebenwohnsitz nun nicht mehr in die Quarantäne-Gemeinden zufahren. Die Bewohner der gesperrten Orte hatten davor von auffallend vielen Fahrzeugen mit Wiener oder ausländischen Kennzeichen berichtet. Inzwischen dürfen nur mehr Personen mit einem Hauptwohnsitz in die Quarantäne-Gebiete fahren, wenn sie sich bei Inkrafttreten der Maßnahme außerhalb der Gemeinden aufhalten.