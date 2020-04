Die betagte Oststeirerin wurde vom Rettungshubschrauber in das LKH Graz geflogen, wie die Landespolizeidirektion mitteilte. Die Frau hatte gegen 13.45 Uhr auf die Zustellung von Backwaren bei ihrem Haus in Weiz im Ortsteil Farcha gewartet. Der 29-jährige Zusteller aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld wollte seinen Klein-Lkw aus einer Haus- und Grundstückszufahrt in Richtung eines Vorplatzes zurückschieben. Dabei übersah er die dort wartende 77-Jährige und erfasste sie.