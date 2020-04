Durchgestartet werden soll nach Ostern auch auf den Baustellen auf der S 7. Sowohl beim Knoten Riegersdorf, als auch bei den Klappbrücken über die Lafnitz sowie beim Tunnelbau in Rudersdorf laufen die Arbeiten voraussichtlich mit 14. April wieder an. Allerdings stehen wohl nicht von Anfang an alle Arbeiter zur Verfügung. Bis spätestens 20. April sollen die Baustellen dann wieder im Vollbetrieb laufen. In vielen Gemeinden ist ab nächster Woche die Abgabe in den Altstoffsammelzentren wieder möglich.