Das Projekt „Windpark Stanglalm“ wird um ein Kapitel reicher: Nachdem im September 2019 die Umweltorganisation „Alliance For Nature“ Beschwerde gegen den Genehmigungsbescheid des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung einlegte (wir berichteten), wurde es still in der Angelegenheit. Nun bekommen die Projektgegner frischen Aufwind.