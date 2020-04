Beim Erstinterview Mitte März, am Samstag vor der Geschäftsschließung, war Stelzer noch pessimistisch. Vier Wochen später gilt die Devise: „Es ist bei weitem nicht so schlimm gekommen, wie befürchtet.“ Er hat sein Geschäft mit den fünf Mitarbeiterinnen in der Zwischenzeit ganz auf Versandbuchhandlung umgestellt, mit einem Auslieferungs-Höhepunkt von fast 200 Packerl am Gründonnerstag: „Die Fahrradkuriere haben gestöhnt!“