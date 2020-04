Bunte Schokoeier, verzierte Törtchen mit Karotten und Osterlämmer in allen Varianten: Die Auswahl in Salzburgs Konditoreien zur Osterzeit ist groß. Anders sieht es bei der Nachfrage aus: „Die Hälfte unseres Umsatzes ist heuer weggebrochen. Familienfeste dürfen ja nicht stattfinden, zudem sind extrem wenige Leute in der Stadt unterwegs“, berichtet Christina Vetter, die Frau des „Tortenmachers“.