Längerer Führerscheinentzug

Die Strafhöhen stehen in keinem Verhältnis zur Gefährlichkeit des Delikts, so der VCÖ. Wer im Ortsgebiet um 40 km/h zu schnell fährt und außerhalb des Ortsgebiets um 50 km/h zu schnell, hat mit einem Führerscheinentzug von nur zwei Wochen und einer Geldstrafe von bis zu 726 Euro zu rechnen. Der VCÖ fordert für Raser in Österreich eine deutliche Anhebung der Geldstrafe und einen deutlich längeren Führerscheinentzug.„In Finnland und Schweden zum Beispiel steigt die Geldstrafe für Raser mit dem Einkommen“, sieht VCÖ-Experte Schwendinger einkommensabhängige Strafen auch für Österreich als eine sinnvolle Maßnahme.