„Ich glaube, die Spieler sind schlau genug. Sie wissen, was sie am Verein, an der Stadt und an der Region haben. Das hat auch viel mit Nachhaltigkeit zu tun“, meinte der 61-Jährige. Dass der Spielbetrieb in der deutschen Bundesliga ab 9. Mai wieder aufgenommen werden könnte, hält Rangnick trotz der Corona-Krise durchaus für denkbar. „Das wird nicht losgelöst vom restlichen Leben gehen können“, betonte der frühere Leipzig-Trainer. „Entscheidend wird sein, ob es in vier Wochen vertretbar ist, wieder zu spielen.“