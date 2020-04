Vom saftigen Osterschinken bis zum knackigen Bauernbrot – dank der vielen heimischen Landwirte müssen die Niederösterreicher an den kommenden Feiertagen nicht darben. „Unsere bäuerlichen Betriebe leisten in der Coronakrise einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit“, betont Paul Nemecek. Bei einem Besuch bei Direktvermarkterin Silke Dammerer in Ybbs überzeugte sich der Bauernbunddirektor nicht nur vom vielfältigen Angebot, sondern auch, dass alle Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden. Einen Überblick über die Bauernläden gibt’s im Internet.