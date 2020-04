Unklar, wie das Coronavirus an Bord gelangen konnte

Derzeit ist noch völlig unklar, wie das Coronavirus an Bord gelangen konnte. Der Flugzeugträger legte am 15. März ab und war seitdem auf hoher See. Insgesamt seien 66 Menschen getestet worden. Als Präventivmaßnahme seien außerdem Masken an alle Mitarbeiter verteilt worden, erklärte das Ministerium.