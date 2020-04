Offener Brief an Bundeskanzler

Mittlerweile hat sich auch der Österreichische Tierschutzverein eingeschaltet und einen offenen Brief an Bundeskanzler Kurz, Außenminister Nehammer und Gesundheitsminister Anschober gesendet. Darin fordern sie, die Erlaubnis des Grenzübertritts für Pferdehalter, deren Pferd in Selbstversorgerställen untergebracht ist (mit entsprechendem Nachweis) und die Erlaubnis des Grenzübertritts für Pferdehalter, deren Pferd medizinischer Versorgung bedarf, die der Einstellbetrieb nicht leisten kann (mit entsprechendem Nachweis durch den behandelnden Tierarzt).