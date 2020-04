Bildungsminister Faßmann: „Druck aus dem Bildungssystem nehmen“

Die Bundesregierung stellt ab Ende April bis zu 12.000 Computer für jene 6,8 Prozent der Sechs- bis 14-Jährigen bereit, die am Distance Learning derzeit nicht teilnehmen können. Die Geräte werden aber nicht verschenkt, sondern bis Ende des Schuljahres verliehen. Dafür werden 5,5 Millionen Euro in die Hand genommen. Die Computer gehen an AHS sowie berufsbildende mittlere und höhere Schulen (BMHS).