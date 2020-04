Der MR2 entpuppte sich als Griff ins Klo

Weniger Glück hatten die Japaner mit ihrem Sportwagen MR2. Das Kürzel MR2 steht eigentlich für Mittelmotor, Heckantrieb (Rearwheel-Drive) und Zweisitzer - so gesehen leicht verständlich und einprägsam. In Frankreich kam das überhaupt nicht gut an, denn MR2 bedeutet für sie schlichtweg „merde“, also Sch... . Als Toyota das Missgeschick bemerkte, änderten sie für den französischen Markt die Modellbezeichnung einfach in MR um.