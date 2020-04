Während nun in machen Familien die Sorgenfalten tiefer werden, hat man bei Familie Hoyer in Pressbaum im Wienerwald Glück gehabt. Eva Palcinska ist eine von jenen Betreuerinnen, die in der Coronakrise die Stellung halten. Die 52-Jährige Slowakin hat sich entschieden, bei der von ihr betreuten Erna Hoyer (92) zu bleiben: „Es ist für mich selbstverständlich, dass ich mich weiterhin um Frau Erni kümmere, auch wenn es nicht einfach ist“, so Palcinska. Eine große Entlastung für die ganze Familie.